Dillingen

18:00 Uhr

Mit Beindurchschuss nach Dillingen: Wie die Kreisklinik ukrainische Soldaten versorgt

Bei den Kämpfen in der Ukraine werden täglich Soldaten verwundet. Auch in Dillingen können sie behandelt werden.

Plus Im Dillinger Kreiskrankenhaus wurden bereits Verletzte aus der Ukraine behandelt. Für die Ärzte und Pfleger dort ist das eine bedrückende Erfahrung.

Von Christina Brummer

Dillingen scheint weit weg von Cherson, Bachmut und Donezk. Doch die Auswirkungen des Krieges reichen bis in den Landkreis Dillingen. Hauptsächlich in Person von Geflüchteten, die hier Sicherheit gefunden haben. Doch nicht nur sie werden hier unterstützt. Auch Soldaten, die im Krieg verwundet wurden, wird geholfen. In der Dillinger Kreisklinik wurden bereits zwei verletzte Ukrainer behandelt. Der Chefarzt schildert, wie das abläuft.

