Dillingen

09:40 Uhr

Mit dem Hund auf der Suche nach Einbrechern in Dillingen

Mitten in der Nacht löst der Einbruchsalarm eines Landmaschinenhandels in Dillingen aus. Ein Zaun ist aufgeschnitten. Die Polizei rückt mit Hund an.

Ein Einbruchsversuch ist in der Nacht auf Mittwoch in Dillingen gescheitert. Wie die Polizei berichtet, löste gegen 1.15 Uhr der Einbruchsalarm eines Landmaschinenhandels in der Pfalz-Neuburg-Straße aus. Bei der anschließenden Absuche stellten die Beamten der Polizei Dillingen fest, dass am rückwärtig gelegenen Zaun zwei Löcher hineingeschnitten wurden. Zudem wurde ein aufgehebeltes Fenster an der Gerätehalle festgestellt. Durch einen hinzugerufenen Diensthund wurde daraufhin die Umgebung abgesucht. Derzeit wird laut Bericht der Polizei davon ausgegangen, dass die Täter keine Beute machen konnten, es entstand jedoch Sachschaden in bislang noch nicht geklärter Höhe. (AZ)

