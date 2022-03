Mit dem Luftgewehr auf einen Hühnerstall in Dillingen geschossen

Die Besitzer haben mehrere Einschusslöcher in den Wänden gefunden. Die Tiere wurde nicht verletzt.

Zwischen 10. März, 12 Uhr, und vergangenen Montag, 12 Uhr, stellte der Besitzer eines mobilen Hühnerstalls in Dillingen fest, dass sich in den Wänden mehrere Dellen und Einschusslöcher befanden, die vermutlich von einem Luftgewehr stammen dürften. Der Hühnerstall befand sich an der Staatsstraße 2032 bei Donaualtheim.

Die dort gehaltenen Hühner wurden nicht verletzt, am Stall entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch