Wie in den vergangenen Jahren beteiligte sich die Stadt Dillingen auch in diesem Sommer an der AOK-Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“. Insgesamt 32 städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legten hierfür von Anfang Mai bis Ende August ihren Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurück. Das Ziel der Aktion besteht darin, die körperliche Betätigung im Alltag zu fördern. Der längste einfache Arbeitsweg eines Mitarbeiters betrug in diesem Jahr 25 Kilometer. Als Anerkennung für die sportliche Leistung überreichte Oberbürgermeister Frank Kunz allen Teilnehmenden eine Urkunde und sprach ihnen seinen Dank für die Teilnahme aus.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!