Mit Gott als Coach die Herausforderungen meistern

23 Absolventen werden an der Theresia-Haselmayr-Schule in Dillingen feierlich verabschiedet.

„Alles, was war.“ Unter diesem Motto stand die diesjährige Abschlussfeier der Theresia-Haselmayr-Schule, bei der 23 Jugendliche verabschiedet wurden. Schulleiter Jürgen Stella begrüßte die Gäste unter freiem Himmel. Passend zum Motto formulierte er einige Gedanken, in der Hoffnung, dass diese dem ein oder anderen auf dem weiteren Lebensweg in Erinnerung bleiben, um gute Entscheidungen zu treffen. Die Schüler werden eine neue „Heimat“, eine neue „Familie“ finden, so, wie es die Theresia-Haselmayr-Schule für viele von ihnen eine lange Zeit gewesen ist.

Einen Vergleich zum Stand-up-Paddeln gezogen

Beim religiösen Impuls der Abschlussfeier wurde in einem kurzen Anspiel der Vergleich zum Stand-up-Paddeln gezogen. Anfangs schwierig zu lernen und vielleicht immer mal wieder mit Misserfolgen verbunden, aber mit einem Coach an der Seite, kann es letztendlich doch erfolgreich gemeistert werden. Mit Gott als Coach, so hieß es, könne es auch den Schülern gelingen, immer wieder neue Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Die Elternbeiratsvorsitzende Elke Möllen betonte, dass es die Jugendlichen nun selbst in der Hand hätten, ihr Leben erfolgreich zu gestalten. Landrats-Stellvertreter Joachim Hien gratulierte den Absolventinnen und Absolventen herzlich und dankte deren Eltern für ihre Unterstützung. Er lobte die hervorragende Bildungsarbeit der Schule. Oberbürgermeister Frank Kunz dankte allen, die die Abschlussschüler pädagogisch und moralisch unterstützt haben, besonders unter den besonderen Bedingungen der vergangenen Jahre. Er betonte die Bedeutung der jungen Menschen für die Entwicklung der Stadt und gratulierte den Schülerinnen und Schülern persönlich zum erfolgreichen Abschluss. Mit diesem seien sie bestens ausgestattet, sowohl was schulisches Wissen als auch moralische Werte anbelangt, die den Schülern ein verlässlicher Kompass für die Zukunft sein sollen.

Mit sehr emotionalen Worten bedankten sich die Schülerinnen und Schüler bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule, insbesondere bei ihren Klassenleitungen Nadja Gildner und Karl Gollwitzer. Für beste Unterhaltung der Gäste sorgten in bewährter Weise der Lehrersketch mit witzigen Szenen aus dem Schulalltag und die Lehrerband mit nachdenklichen Liedern und rockigen Songs. Am Ende standen alle Anwesenden und sangen euphorisch mit.

Verschiedene Möglichkeiten zum Einstieg ins Berufsleben

Für die Absolventen der Theresia-Haselmayr-Schule gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Einstieg ins Berufsleben. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler beginnt schon bald eine Ausbildung. Für andere wird sich ein Berufsvorbereitungsjahr oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme anschließen. Der Übertritt ins Berufsleben wird am Sonderpädagogischen Förderzentrum mit einer besonderen Konzeption vorbereitet. In den sogenannten sonderpädagogischen Diagnose- und Werkstattklassen stehen Berufsfindung und Praktika im Mittelpunkt. Hervorzuheben ist dabei die enge Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Ebenso wird dieser Weg bei verschiedenen Schülern von der Berufseinstiegsbegleitung oder dem Integrationsfachdienst unterstützt. (AZ)

