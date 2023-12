Dillingen

12:00 Uhr

Mit „Kraft, Liebe und Besonnenheit“ zum Prädikanten

Plus Stefan Bartels wird von Dekan Jürgen Pommer bei der evangelischen Kirchengemeinde Dillingen in sein Amt eingeführt. Der Neue habe das gewisse Etwas.

Von Bo Malsch Artikel anhören Shape

Es ist Sonntag, der zweite Advent. Am Vormittag versammelt sich die evangelische Gemeinde aus der Region in der Katharinenkirche in Dillingen. Kuschelige Wolldecken wärmen die Mitglieder in der kühlen Kirche, das Licht, das durch die großen Kirchenfenster fällt, lässt den Kirchenraum feierlich erstrahlen. Denn an diesem Sonntag wird nicht nur die Adventszeit gefeiert, sondern vor allem auch die Einführung des neuen Prädikanten, Stefan Bartels. Dieser zieht zu Beginn des Gottesdienstes mit seiner Assistentin Anni Ebermayer, seinen Assistenten Josef Baudenbacher und Erhard Dippon und dem Dekan Jürgen Pommer im Talar gekleidet in die Kirche ein.

Stefan Bartels ist jetzt Prädikant in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dillingen. Foto: Peter Kellermann

Anni Ebermayer, die selbst seit 20 Jahren Prädikantin ist, sagt, Stefan Bartels Einführung sei ein Grund zu feiern. Dann überreicht Dekan Jürgen Pommer dem frisch gebackenen Prädikanten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dillingen seine Urkunde. Stefan Bartels ist nun nach einer einjährigen Ausbildung befähigt, Predigten selbst zu verfassen, Gottesdienste zu gestalten und auch das Abendmahl mit der Gemeinde zu feiern – ein großer Schritt für den früheren Lektor. Doch dieser habe sich in einem „eindrucksvollen Prüfungsgottesdienst“ vor einigen Wochen schon längst bewiesen, betont der Dekan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen