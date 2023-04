Mitarbeiter beobachtet Mann bei Ladendieb in Dillingen

Ein Ladenmitarbeiter hat am Mittwoch drei Männer dabei beobachtet, wie sie sich auffallend in den Regalreihen umgesehen haben. Ein Mann versteckte Waren unter seinem T-Shirt.

Ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheifele-Straße hat am Mittwoch gegen 17 Uhr beobachtet, wie sich drei Männer auffallend in den Regalreihen umgesehen haben. Dabei steckte einer der Männer sich mehrere Artikel unter sein T-Shirt. Als der Mann den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde er angehalten.

Diebstahl in Dillingen: Mitarbeiter beobachtet Mann beim Stehlen

Im Büro wurden die gestohlenen Waren im Wert von über 90 Euro entdeckt. Dabei handelte es sich um Rasierklingen und Bekleidungsartikeln. Da er vor Ort keine Angaben zur Person machen konnte, wurde die Polizei verständigt und der 26-Jährige zur Dienststelle gebracht. Dort konnte schließlich die Identität festgestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl ermittelt. (AZ)

