Mo‘s Federbar in Dillingen schließt am Samstag

Vormittags Bauer, abends Barkeeper: Unter diesen Vorzeichen hat Federviehhalter Moritz Kosteletzky fast genau vor einem Jahr eine Kneipe in der Dillinger Königstraße eröffnet. In Anlehnung an seine landwirtschaftlichen Aktivitäten mit dem Titel „Mo‘s Federfarm“ nannte der 23-Jährige die Gaststätte in den Räumen des einstigen Restaurants Roggenkugel „Mo‘s Federbar“. Der Donaualtheimer hält in mobilen Ställen in der Region Hühner und verkauft die Eier von seinen „glücklichen Hennen“. Daneben hatte der Jungunternehmer eine weitere Geschäftsidee. Unter dem Motto "Rent a Henn" vermietet der gelernte Gas-, Wasser- und Heizungsinstallateur Hühner samt Stall, Futter und Einstreu. Interessierte können sich so einfach mal in der Hühnerhaltung testen. Mo´s Federvieh ist auch in Schulen oder in der Therapie in sozialen Einrichtungen im Einsatz.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis