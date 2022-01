Dillingen

vor 49 Min.

Modehändler im Landkreis Dillingen werden in der Krise kreativ

Das Modehaus Schneider ist seit der Pandemie mehr auf Instagram aktiv. Chefin Cathrin Schneider berichtet, dass Kunden und Kundinnen über die sozialen Medien in ihren Geschäften neue Kleidung entdecken und sich zurücklegen lassen.

Plus Die Pandemie verlangt den Modehändlern einiges ab – Schließung, Lieferengpässe, neue Regeln. Einige Läden im Landkreis Dillingen überraschen ihre Kundinnen und Kunden mit besonderen Ideen.

Von Susanne Klöpfer

Ein schickes Abendessen, Feiern im Klub oder im Anzug zur Arbeit – alles kaum noch möglich in den vergangenen Monaten. Die Corona-Pandemie hat auch modisch das Leben durcheinandergewirbelt. Nun sitzt man in Jogginghose kombiniert mit Bluse oder Blazer vor der Videokonferenz im Homeoffice. Die Gemütlichkeit hat Einzug in den Kleiderschrank gehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

