Modell-Helikopter stürzt in die Donau - Benzin läuft aus

Die Dillinger Polizei ermittelt nun wegen Verunreinigung.

Ein Zeuge meldete am Sonntag, dass drei bislang unbekannte Jugendliche einen ferngesteuerten Benzin-Helikopter - ein Modell - über der Donau fliegen ließen. Kurz darauf stürzte der Helikopter in die Donau und es trat eine geringe Menge an Benzin aus.

Nach Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt besteht auf Grund der geringen Tankmenge von rund 150 Milliliter keine weitere Gefahr für das Gewässer. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)