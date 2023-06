Dillingen/Mödingen/München

06:00 Uhr

Drohende Abschiebung nach Kirchenasyl: Franziskanerinnen vor Petitionsausschuss

Plus Eine Nigerianerin floh mit ihren Kindern vor ihrem Mann nach Deutschland. Die Franziskanerinnen gaben ihr im Kloster Maria Medingen Unterschlupf und kämpfen gegen ihre Abschiebung.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

"Ich werde den Heiligen Geist bitten, dass er mir die richtigen Worte eingibt", sagt Schwester Clara Mende am Telefon. Am Mittwoch werden die Schwestern ihr Anliegen erneut vor dem Petitionausschuss des bayerischen Landtags vortragen. Die Ordensfrau kämpft zusammen mit ihren Mitschwestern dafür, dass eine Geflüchtete aus Nigeria mit ihren Kindern in Deutschland bleiben darf. Die Schwestern haben dafür rund 4000 Unterschriften gesammelt. Im September saßen sie deshalb sogar schon im Bayerischen Landtag vor dem Petitionsausschuss. Der vertagte die Entscheidung. Nun wird das Gremium über das Schicksal der Familie entscheiden.

Clara Mende ist aufgeregt vor der Fahrt nach München. Noch aufgeregter dürfte aber die 40-Jährige sein für die sich die Schwestern einsetzen. Die Frau sei mit ihren heute elf und zwölf Jahre alten Kindern im Jahr 2019 aus Nigeria geflüchtet. Eine Tochter, ein Sohn. Die Tochter, so schildern es die Schwestern, sollte so vor einer Genitalverstümmelung bewahrt werden. Die erste Tochter der Frau sei beschnitten worden – und an den Folgen der Verstümmelung gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen