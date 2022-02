Monsignore Heinrich ist nun im Vorstand der St.-Ulrichs-Stiftung Dillingen

Der Leitende Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Dillingen, Domkapitular Monsignore Harald Heinrich, gehört ab sofort dem Vorstand der Europäischen St.-Ulrichs-Stiftung an.

Die beiden Stiftungsvorsitzenden, Landrat Leo Schrell und Oberbürgermeister Frank Kunz, haben Monsignore Heinrich in der Nachfolge von Monsignore Wolfgang Schneck als Vertreter der Katholischen Kirche im Landkreis Dillingen in den Stiftungsvorstand berufen. Zudem wurde er zum neuen Schatzmeister der Stiftung gewählt.

Er ist der Nachfolger von Wolfgang Schneck

Bereits zum 1. September 2021 hat Schneck die Leitung der Priesterseelsorge im Bistum Augsburg übernommen und in diesem Zusammenhang sein Ausscheiden aus dem Stiftungsvorstand erklärt. Seit Gründung der Stiftung im Jahr 1993 gehört traditionell der Stadtpfarrer von St. Peter in Dillingen als weiteres Vorstandsmitglied dem Stiftungsvorstand an. Monsignore Wolfgang Schneck wurde 2013 in der Nachfolge von Monsignore Gottfried Fellner in den Stiftungsvorstand berufen und gleichzeitig zum Schatzmeister gewählt.

Landrat Schrell dankt für wertvolle Impulse

Der Stiftungsvorsitzende, Landrat Leo Schrell, nahm die jüngste Sitzung des Stiftungsvorstandes zum Anlass, um Monsignore Wolfgang Schneck aus dem Stiftungsvorstand zu verabschieden. Als Abschiedsgeschenk übergab Schrell eine Replik des Ulrichskreuzes von 1698. Das Ulrichskreuz wird zum Gedenken an die Befreiungsschlacht von den Magyaren auf dem Lechfeld vor den Toren Augsburgs im Jahr 955, geführt von Bischof Ulrich, seit Jahrhunderten bis heute in vielen Varietäten zu entsprechenden Anlässen gefertigt, steht es in der Pressemitteilung.

Schrell dankte Monsignore Wolfgang Schneck für die vielen wertvollen Impulse, die er der Stiftung in den zurückliegenden neun Jahren gegeben und damit zu den guten Entscheidungen über die Auswahl der Preisträger wesentlich beigetragen habe. Gleichzeitig dankte er für die gute Zusammenarbeit, die in hohem Maße von einem beispielgebenden menschlichen Miteinander geprägt gewesen sei.

Monsignore Wolfgang Schneck dankte seinerseits für das gute Miteinander im Stiftungsvorstand. Er habe sehr gerne mitgewirkt. Dabei sei ihm stets die nachhaltige Wirkung der Preisverleihungen ein großes Anliegen gewesen.

