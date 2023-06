Dillingen

vor 2 Min.

Mord und Totschlag im Dillinger Stadtsaal

Plus Alexander Stevens, bekannt durch eine Podcast-Serie, zieht mit Jacqueline Bell 400 Besucher mit spektakulären Mordfällen in seinen Bann.

Von Andrea Grimminger

Die Atmosphäre im Dillinger Stadtsaal ist bleigeladen. Immer wieder knallt ein lauter Schuss, der die Zuhörer vor Schreck zusammenzucken lässt. Gibt es den perfekten Mord? Oder gibt es etwa einen Mord ohne Leiche? Fragen, die in Dillingen viele zu bewegen scheinen. Etwa 400 Besucher füllen am Freitag den Stadtsaal, um in die Abgründe des menschlichen Wesens zu blicken. Alexander Stevens, Staranwalt aus München, und Jacqueline Bell von Bayern 3, die gemeinsamen Macher des „True-Crime-Podcasts“ gehen den Fragen auf den Grund und haben dazu einige spektakuläre Fälle mitgebracht.

Ein älteres Ehepaar ist tot. Grausam ermordet im eigenen Haus, entdeckt werden sie von Sohn und Schwiegertochter, die 350 Kilometer entfernt wohnen. Spuren? Fehlanzeige. Gemeinsam mit ihrem Publikum begeben sich die Macher des Abends nun auf Motivsuche. Zum Raubmord fehlen schlicht die Einbruchsspuren. Der Täter muss mit einem Schlüssel ins Haus gelangt sein, Wertsachen fehlen keine. Spielte etwa Eifersucht, gar eine Affäre eine Rolle? Für einen erweiterten Suizid fehlt die Mordwaffe. Wer profitiert von den Morden? Die Erfahrung zeigt immer wieder: Follow the money! Ist der Erbe auch hier der Täter? Und da in Deutschland im übrigen häufig Rache das Motiv ist, könnte es vielleicht auch der Nachbar gewesen sein? Das Publikum rätselt.

