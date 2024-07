Dillinger Polizei wurde am Sonntag ein Fahrraddiebstahl gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Wochenende ein graues Mountainbike der Marke Giant, welches abgeschlossen in der Kapuzinerstrafle abgestellt war. Es entstand ein Beuteschaden von 800 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/56-0 zu melden. (AZ)

