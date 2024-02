Munter-makabere Komödie mit einer Prise spanischem Flair 

Die Vhs-Theatergruppe Lampenfieber bring den Dreiakter „Ein Sarg für alle Fälle“ auf die Bühne. Dieses Mal im Colleg.

Unter der Sonne von Gran Canaria liegt der alte Plantagenbesitzer Gustav im Sterben, betreut von seiner deutschen Lebensgefährtin Elvira. Leichenbestatter Frederico schiebt bereits diskret den Sarg herein. Doch da taucht plötzlich Gustavs Tochter auf, zu der er jeden Kontakt abgebrochen und die er enterbt hatte. Sie macht Urlaub auf Gran Canaria und will sich mit dem Vater versöhnen. Ein äußerst ungünstiger Moment!

„Sie stören beim Sterben“, sagt Elvira. Welche weitere Entwicklung die Komödie in drei Akten von Peter Weissflog nimmt, können die vielen Freunde der Theatergruppe Lampenfieber am Samstag, 24. Februar, ab 19.30 Uhr bei der Premiere des Stücks im Großen Saal des Dillinger Collegs erfahren.

Unter der gewohnt umsichtigen Regie von Judith Scherer agieren Helmut Weiß, Elli Albert, Judith Scherer und Jörg Simon auf der Bühne mit viel Witz und Spielfreude und versprechen ihrem Publikum einen höchst vergnüglichen Theaterabend. Eines sollten Interessierte unbedingt beachten: Das Lampenfieber-Theater findet in diesem Jahr nicht im Dillinger Stadtsaal, sondern im Colleg statt.

Die weiteren Aufführungs-Termine: Sonntag, 25. Februar, 18 Uhr; Freitag, 1. März, und an den Samstagen 2. und 9. März, jeweils 19.30 Uhr, sowie an den Sonntagen, 3. und 10. März, jeweils um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Dillingen, Bürgerbüro (Erdegschoss). Telefonische Kartenbestellung gegen Rechnung unter Telefon 09071/54197 oder 54-292 sowie online unter www.ticket-dillingen.de. An der Abendkasse im Colleg gibt es Karten jeweils ab 45 Minuten vor dem Beginn der Vorstellung.