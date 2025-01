Musik, Programm und ganz viel Tanz beim Dillinger Ball der Begegnung

Sie können richtig feiern, die Gäste der Lebenshilfe Dillingen beim Ball der Begegnung der Faschingsfreunde Dillingen. Der kleine und der große Hofstaat bieteten ihnen am Samstag ein großes Programm. Wenn dann noch die Band „Big Bam Boo“ mit Tanzmusik aufwartet, dann wird im Dillinger Stadtsaal ein Faschingsball gefeiert, wie er nicht immer mitzuerleben ist. Denn abgesehen von einigen wenigen waren fast alle Ballbesucherinnen und -besucher kostümiert. So auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz mit Ehefrau oder der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll.

Eröffnet wurde der Ball der Begegnung mit dem Einmarsch des kleinen und großen Hofstaates, angeführt von den jeweiligen Tollitäten der Dillinger Faschingsfreunde, ihrer Lieblichkeit Prinzessin Lucille I. und Prinz Florian I. sowie Prinzessin Anika I. mit ihrem Prinzen Benny I. Danach folgte die Begrüßung der Gäste durch den zweiten Vorsitzenden Torben-Ole Pump, der mit Elan und Witz durch das komplette Ballprogramm führte.

Auf der Tanzfläche geht es rund beim Ball der Begegnung in Dillingen

Sowohl Oberbürgermeister Kunz als auch Landtagsabgeordneter Knoll stellten fest, dass dieser Ball der Begegnung in ihren Terminkalendern eine wichtige Stelle einnehme und von ihnen daher auch nicht versäumt werden dürfe. Da prasselte erst einmal stürmischer Beifall durch den Stadtsaal, was sich auch bei allen Vorführungen der Aktiven aus dem Kreis der Dillinger Faschingsfreunde ohne Abstriche wiederholen sollte. Egal, ob bei den Kinder- und Teenie-Gardetänzen oder den Tanzvorträgen der kleinen und großen Tollitäten der Dillinger Faschingsfreunde. Die lautstarken Faschingsausrufe „Biberklau – Helau“ und „Dillinger Finken – Juchei“ hallten mit eindrucksvoller Lautstärke durch den Saal. Die großartige Stimmung unter den Ballbesuchern machte angesichts der von Big Bam Boo gespielten Musik auf dem Tanzparkett keinen Halt: Die Ballgäste lebten ihren großen Bewegungsdrang beim Tanzen aus. Ein buntes Bild, das sich hier im Dillinger Stadtsaal zeigte und sicherlich als ein besonderes Erlebnis in der Erinnerung an den Fasching 2025 bleiben wird.

Icon Galerie 37 Bilder Nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf der Tanzfläche geht es rund: Die Gäste der Lebenshilfe feiern so richtig. Der Abend in Bildern.

Im Programm folgte ein rhythmischer Teenie-Showtanz mit anschließendem Tanz der großen Prinzengarde und der Tanzgruppe „Klappergebiss“, die mit zwei tänzerischen Humoreinlagen das Publikum begeisterten. Nach einer großen Polonaise durch die Stadthalle folgte mit dem großen Showtanz der letzte Programmpunkt der Faschingsfreunde.

Doch damit war längst nicht genug. Der Hofstaat der Hallo Wach aus Donaualtheim, angeführt von den Tollitäten Prinz Manuel I. und ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Lena I., zeigte sein Programm mit Teenie-Showtanz, Showgirls, Gardetanz, dem Prinzentanz und abschließend einem atemberaubenden Showtanz. Der Saal tobte nach dieser Bühnenshow, und Big Bam Boo übernahm das musikalische Zepter für den Rest der Ballnacht.