Musikalische Entdeckungen in der Dillinger Basilika

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts war Thüringen musikgeschichtlich sehr bedeutend. Aus Eisenach stammte Johann Sebastian Bach (geb. 1685), Johann Heinrich Buttstett wurde 1666 bei Erfurt geboren und Johann Nikolaus Hanff 1665 in Wechmar. Diesem Komponistentrio galt kürzlich die Aufmerksamkeit von Marco Lo Muscio aus Rom beim Konzert im Rahmen des Dillinger Orgelsommers in der Basilika St. Peter.

