Dillingen

12:00 Uhr

Mutmaßliche Geldfälschung im Casino in Lauingen landet vor Gericht

Plus Eine Angestellte und ein Gast sollen in einer Lauinger Spielothek Falschgeld gegen echtes Geld getauscht haben. Vor Gericht scheint der Fall klar, doch waren sie es wirklich?

Von Susanne Klöpfer

Mehrere Stunden dauert die Verhandlung am Dillinger Amtsgericht. Dabei kreist alles um die Frage: Haben eine Mödingerin und ein Lauinger in einem Casino absichtlich Falschgeld in der Kasse deponiert und gegen echte Scheine getauscht? Am Anfang der Gerichtsverhandlung scheint sich die Anschuldigung als wahr zu entpuppen. Doch mit jedem weiteren Zeugen kommen immer mehr Zweifel auf. Am Ende gibt es ein Urteil - und es bleibt ein Geheimnis.

