Nach Auseinandersetzung in Dillingen fehlen Smartphone und Geldbeutel

Ein 18-Jähriger gerät in Dillingen mit zwei Jugendlichen in Streit. Hinterher fehlen Handy und Geldbeutel.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 18- und 16-jährigen Jugendlichen und einem 18-Jährigen ist es am Dienstag gegen 21 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen gekommen. Bei dem Gerangel verlor der 18-Jährige sein Smartphone und seinen Geldbeutel. Nachdem sich Passanten eingemischt hatten, löste sich der Streit auf und die beiden Jugendlichen liefen weg. Dabei stellte der 18-Jährige fest, dass sein Handy und Geldbeutel fehlten.

Das Smartphone und den Geldbeutel warf der Täter in einen Bach

Da die beiden Täter dem jungen Mann laut Polizei bekannt waren, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg deren Wohnung in Dillingen durchsucht. Hier konnten zwar die gestohlenen Gegenstände nicht mehr aufgefunden werden, denn diese hätte der 18-jährige Täter in einen Bach geworfen. Die Beamten fanden aber eine geringe Menge an Marihuana, sowie weitere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen die beiden Täter wird nun wegen Diebstahls und Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)