Nach Brand in Dillinger Kegel-Casino wird eine Gutachterin eingeschaltet

Plus Eine Expertin des Bayerischen Landeskriminalamts wird mit Beamten der Dillinger Kripo den Brandort begutachten. Das ist der Stand der Ermittlungen.

Nach dem verheerenden Brand im Dillinger Kegel-Casino laufen die Untersuchungen der Kriminalpolizeiinspektion Dillingen zur Brandursache auf Hochtouren. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagt der Leiter der Dillinger Kripo, Michael Lechner, am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Brandursache stehe noch nicht fest.

Wie Lechner mitteilt, wird jetzt eine Gutachterin des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) eingeschaltet. Die BLKA-Expertin werde zusammen mit den Brandermittlern der Dillinger Kripo das Areal des ausgebrannten Kegel-Casinos in der Nähe der Donaubrücke begutachten. "Der Brandort ist nach wie vor beschlagnahmt", informiert Lechner. Der Wirt dürfe aber in Polizeibegleitung Dinge aus dem zerstörten Gebäude herausholen.