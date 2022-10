Dillingen

18:00 Uhr

Nach Cyber-Angriff: Firma Reitzner reagiert mit Transparenz und bietet Hilfe

Plus Die Dillinger IT-Firma musste ihr Netzwerk von null wieder aufbauen. Ihre Erfahrungen will sie mit ihren Kunden teilen. IT-Experten und BKA-Vertreter unterstützen vor Ort.

Über den finanziellen Schaden will Benjamin Berchtenbreiter nicht reden. Den habe es gegeben, klar. Viel weitreichender sind aber die Lehren, die seine Firma daraus gezogen hat. Die Folgen sind bis heute spürbar, betont er. "Es war schrecklich. Man kommt in der Früh in die Arbeit und plötzlich ist alles verschlüsselt. Und dann muss man schnell handeln und überlegen, was man als Erstes tun muss", schildert Berchtenbreiter, Vorstand der Dillinger Reitzner AG, das, was dem IT-Unternehmen vor wenigen Monaten passiert ist.

