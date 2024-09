Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Dillingen laufen die Ermittlungen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 59-Jährigen in einem Haus für ambulant begleitetes Wohnen in Dillingen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter auf Hochtouren. Die Frau war am Sonntagvormittag, 23. Juni, tot in ihrer Wohnung in dem Haus im Dillinger Westen gefunden worden. Nach Angaben der Polizei wies die 59-Jährige Stichverletzungen auf. Tatverdächtig sind ein 47-jähriger Bewohner des Hauses und ein 31-jähriger Besucher.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis