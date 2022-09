Dillingen

vor 26 Min.

Nach der Flucht aus der Ukraine freut sich Ego auf seinen ersten Schultag

Plus Der Sechsjährige ist mit seiner Familie aus der Ukraine geflüchtet und lebt nun in Dillingen. Sein Traum ist es, einen Freund an seiner neuen Schule zu finden.

Von Susanne Klöpfer

Der kleine Ego hat am Dienstag wie tausende Kinder in Bayern seinen ersten Schultag. "Ich erwarte, dass es ein Super-Tag wird", flüstert er seiner Mama Valeriia zu und grinst breit. Ego ist aufgeweckt und nimmt mit seinen blau-grünen Augen alles neugierig in seiner Umgebung wahr. Als ihm Valeriia Iljaschenko seine Schultüte zeigt, jauchzt er voller Freude. Besonders freut sich der Junge auf die anderen Kinder, die er an seinem ersten Schultag in der Grundschule in Dillingen kennenlernen wird. Ist er schon aufgeregt? Ego schüttelt mit dem Kopf und lächelt. Und das, obwohl für den Erstklässler alles neu sein wird. Denn die Familie Iljaschenko ist vor etwa fünf Monaten vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Normalerweise würde Ego seinen ersten Schultag in seiner Heimatstadt Odessa erleben. Doch der Krieg veränderte für die Familie alles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

