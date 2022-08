Nach Streit in Dillingen: 23-Jähriger zersticht alle vier Reifen eines Autos

Er ist mit einem 33-Jährigen heftig aneinander geraten. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Nach einem Streit hat ein 23-jähriger Mann am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr sämtliche Reifen eines Nissans, der in der Donauwörther Straße in Dillingen geparkt war, absichtlich zerstochen. Die 33-jährige Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei, nachdem der 23-Jährige sich zudem vor ihrer Haustür aufhielt und nicht gehen wollte.

Dillinger Polizei verteilt Platzverweis

Ihm wurde durch die verständigen Streifenbeamten schließlich einen Platzverweis ausgesprochen, zudem erhält er eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Schaden an den Reifen wird mit circa 300 Euro beziffert. (AZ)