Nach Unfall in Dillingen: Polizei sucht Ehepaar, das den Vorfall gemeldet hatte

Ein bislang unbekanntes Ehepaar hat eine Unfallfallflucht in einer Dillinger Tiefgarage beobachtet und gemeldet.

Bereits am 5. Februar gegen 16.50 Uhr ereignete sich in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen eine Unfallflucht. Hierbei war ein zwischenzeitlich ermittelter 20-jähriger Pkw-Fahrer beim rückwärts ausparken gegen einen geparkten Daimler-Benz gefahren und hatte seine Fahrt dann fortgesetzt.

Bei der Polizei Dillingen melden

Ein bislang unbekanntes Ehepaar hatte sich das Kennzeichen gemerkt und der Rezeption des Verbrauchermarktes mitgeteilt. Die daraufhin verständigte Geschädigte vergaß sich die Namen der beiden Zeugen zu notieren. Die Polizei Dillingen bittet um Meldung des Ehepaares, da sie als Zeugen für die Unfallaufnahme benötigt werden unter Telefon 09071/560. (pol)

