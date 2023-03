Nach Unfall in Dillingen stellt sich heraus, dass Auto nicht versichert war

Den 56-jährigen Fahrer erwartet nun ein Verfahren. Es gab auch einen Sachschaden.

Ein 56-jähriger Fahrer eines Autos wollte am Montagnachmittag in der Donaustraße in Dillingen auf den Georg-Schmied-Ring einbiegen. Dabei übersah er einen auf der Donaustraße in stadtauswärtiger Richtung fahrenden Toyota und prallte mit dem Pkw zusammen.

3000 Euro Schaden nach Unfall

Der Sachschaden wird mit rund 3000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass das Auto des 56-Jährigen nicht versichert war. Gegen den Fahrer und Besitzer des Pkws wird daher nun auch wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (AZ)