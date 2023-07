Nach Unfallflucht in Dillingen: Polizei ermittelt betrunkenen 25-Jährigen

Ein Mann hat in Dillingen zwei parkende Autos angefahren und das Weite gesucht. Er wurde später im Stadtgebiet angetroffen.

Am Georg-Schmid-Ring in Dillingen ist es am Samstag kurz nach 15.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Nähe des Eichenwaldbads zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Autos hat zwei parkende Wagen angefahren und laut Polizei das Weite gesucht, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall in Dillingen

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und teilte dies der Polizei mit. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Auto des Unfallverursachers verlief zunächst negativ. Während der Streifenfahrt wurde das geparkte Auto aber einige Zeit später in Dillingen gesichtet. Der Fahrzeugführer war nicht vor Ort. In den frühen Abendstunden konnte der vermeintliche Fahrzeugführer schließlich an einer Tankstelle in Dillingen angetroffen werden.

Den Mann erwarten nun Anzeigen

Bei der anschließenden Kontrolle wurde beim 25-Jährigen ein Alkoholwert von 1,1 Promille gemessen. Daraufhin musste sich der Mann Blut zur genauen Feststellung des Alkoholwerts nehmen lassen. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Den 25-jährigen Fahrzeugführer erwarten nun Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr. (AZ)