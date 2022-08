Dillingen

vor 51 Min.

Nachhaltig und regional: So lief das Dillikat in Dillingen

Das nachhaltige und regionale Fest Dillikat im Dillinger Taxispark war am Sonntag gut besucht.

Plus "Kulinarisch, musikalisch, gut" lautet das Motto des Bio-Öko-Fests im Dillinger Taxispark. So kam das Fest, das auf nachhaltige und heimische Produkte setzt, an.

Von Susanne Klöpfer

Im Dillinger Taxispark herrscht ein buntes Treiben. Zwischen den Ständen mit regionalen und Bio-Produkten schlendern Menschen, manche fragen interessiert nach. Die Musik einer Band unterhalten die Besucher des 6. Dillikat-Festivals. Auf den Bierbänken sitzend ratschen, trinken und essen Familien, Freundesgruppen und Paare. Darunter sind auch die Dillinger Sonja Schüpf und Angelo Fiedler-Schüpf mit ihrer Tochter. Ihren Sonntag verbringen sie auf dem Bio-Öko-Fest. Dieses setzt auf nachhaltigen, heimischen Genuss aus der Region. An Ständen können Besucherinnen und Besucher die Vielfalt von regional produzierten Produkten und Biobetriebe in der Umgebung entdecken. "Es ist schön, dass das Dillikat mal wieder ist", sagt der Vater. Wie viele Veranstaltungen ist auch das Fest aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen