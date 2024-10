„Nachhaltiges Nordschwaben“: Treffen im Dillinger Hof

Die diesjährige öffentliche Mitgliederversammlung des Vereins „Nachhaltiges Nordschwaben“ findet am Mittwoch, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in Dillingen im Nebenzimmer des Restaurants Dillinger Hof statt. Eingeladen sind alle, die sich für die Arbeit des Vereins interessieren und denen eine nachhaltige Entwicklung ihrer Heimatregion am Herzen liegt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Ursprünglich war das Treffen in der Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili geplant gewesen. (AZ)