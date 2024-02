Nachtumzug Dillingen: "Das wird heuer wieder eine Mega-Party"

Tausende Faschingsfreunde werden am Freitagabend beim Gaudiwurm in der Kreisstadt erwartet. Polizei und Veranstalter haben einen Wunsch.

Der Dillinger Nachtumzug am Freitagabend ist ein Magnet. Das sieht man auch auf der Webseite der Steinheimer Faschingsfreunde, die das Event bereits zum elften Mal ausrichten. "Leider wurde die maximale Anmeldezahl bereits erreicht", heißt es dort. In kürzester Zeit waren die Anmeldungen für die insgesamt 120 Zugnummern vergeben, teilt Eventleiter Martin Stadtrecher auf Anfrage mit. Mehr gehe nicht, denn die närrische Parade in der Dillinger Innenstadt dauere so in der Regel schon mehr als drei Stunden.

Los geht's um 19 Uhr. Wenn die beleuchteten Faschingswagen über den Stadtberg in die Kapuzinerstraße hinaufgefahren werden, entfaltet sich in der Innenstadt ein besonderes Flair. Die Steinheimer Faschingsfreunde, die mit etwa 250 Helfern und Helferinnen im Einsatz sind, erwarten tausende Faschingsfreunde zum einzigen Nachtumzug im Landkreis. "Wenn es trocken bleibt, kommen die Menschen in Scharen", sagt Martin Stadtrecher. "Und wenn es ein bisschen nass ist, kommen sie auch."

Polizei wird mit "ausreichender Präsenz" in Dillingen für Sicherheit sorgen

Vor Ort wird neben der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk, dem Rettungsdienst und Security-Kräften natürlich auch die Polizei sein. Denn in der Geschichte des Dillinger Nachtumzugs, der zum 21. Mal stattfindet, hatten Fastnachter mitunter schon zu tief ins Glas geschaut und in der Folge arg über die Stränge geschlagen. "Wir werden mit ausreichender Polizeipräsenz für Sicherheit sorgen", sagt Gunther Hetz, Sprecher der Polizeiinspektion Dillingen auf Anfrage. Wie viele Beamte und Beamtinnen im Einsatz sind, darüber schweigt Hetz. Bei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen könne die Polizei jedenfalls "schnell und effektiv reagieren".

Der Polizeisprecher stellt dem Dillinger Nachtumzug ein gutes Zeugnis aus. "Zuletzt ging es beim Faschingsumzug gesitteter zu, die Zahlen belegen das", informiert Hetz. Zum Nachtumzug im vergangenen Jahr kamen etwa 15.000 Besucher und Besucherinnen, es habe drei Körperverletzungs-Delikte und eine gefährliche Körperverletzung gegeben – deutlich weniger als in den Zeiten vor der Corona-Pause. Die Stadt Dillingen hat für das Narrenspektakel eine Allgemeinverfügung erlassen. So dürfen etwa keine Glasflaschen zum Umzug mitgebracht werden. Polizeisprecher Hetz formuliert einen Wunsch: "Feiern Sie fröhlich und friedlich Fasching!" Besucher des Umzugs und der Party danach auf dem Festplatz im Donaupark sollten sich seinen Worten zufolge so verhalten, "dass niemand geschädigt wird".

Im Zelt auf dem Dillinger Festplatz wird bis 3 Uhr morgens gefeiert

Auf ein fröhliches Fest hoffen auch Umzugsleiter Martin Stadtrecher und sein Team. Der Dillinger Nachtumzug 2023 sei der friedlichste bisher gewesen. "Das wird heuer wieder eine Mega-Party", verspricht der Eventleiter der Steinheimer Faschingsfreunde. Viele Musikgruppen rücken in Dillingen an, eine Live-Band soll zudem auf einem Wagen für Stimmung sorgen. Und im Zelt auf dem Festplatz, so Stadtrecher, könnten bei der Party danach bis 3 Uhr morgens mehr als 1000 Menschen feiern.

