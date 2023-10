Nah dran sein am heiligen Ulrich

In St. Ulrich in Dillingen findet am Samstag eine besondere Kirchennacht statt. Vom Mitsing-Friedenskonzert bis zur Lebensmittel-Übergabe an die Tafel.

„Nah dran am Heiligen Ulrich“ heißt das Motto einer besonderen Nacht in der Kirche St. Ulrich am Samstag, 14. Oktober. Sie ist das nächste Highlight in der Festzeit zum 30-jährigen Jubiläum des katholischen Kirchenzentrums im Dillinger Mittelfeld.

Ein kostbares Schaugefäß (Reliquiar) mit einem Knochenstückchen des Heiligen Ulrich aus dem Schatz der Basilika St. Peter wird zu sehen sein. Von 18 bis 24 Uhr ist so Gelegenheit, nah dran zu sein am berühmten Heiligen aus dem schwäbischen Wittislingen. Und sich berühren und inspirieren zu lassen von christlichen Haltungen, die zur Lebenszeit von Ulrich so aktuell waren wie heute: Engagement für den Frieden, Einsatz für Menschen in Armut und anderen Notlagen, Mitbauen an einer Kirche, die den Menschen heute Obdach für die Seele gibt.

Um 19 Uhr beginnt ein Mitsing-Friedenskonzert

Ein vielfältiges Programm lockt dazu: Nach dem Abendgottesdienst, in dem das Reliquiar festlich begrüßt wird (18 Uhr) gibt es ein Mitsing-Friedenskonzert mit einem Projektchor um die Gundelfinger Musikerin Katharina Brandel (19 Uhr). Um 20 Uhr geht es um Kirche heute und morgen – Vertreter und Gläubige der acht Pfarreien machen da auch ihren Beitrag zum Miteinander in der neuen Groß-Pfarreiengemeinschaft Dillingen sichtbar.

Solidarität mit Menschen in Not lässt ab 21 Uhr das Reliquiar hinausziehen in die Straßen des Mittelfelds, bevor gesammelte Lebensmittel, Spenden und ein großer Betrag aus dem Sozialkonto der Pfarreien an Verantwortliche der „Dillinger Tafel“ übergeben werden. Das Zusmarshauser Vokalensemble MixDur lädt um 22 Uhr mit Gesängen verschiedener Epochen zum Lauschen und Nachdenken. Eine ruhige Stunde, auch zum persönlichen Meditieren und Beten, wird getragen von Klängen der Lauinger Gitarren- und Hackbrettmusik (23 Uhr). Um Mitternacht schließt die Kirchennacht mit feierlichem Segen. Die Ulricher Gruppe Come & See illuminiert das Gotteshaus. Der Eintritt ist frei. Lebensmittel-Gaben oder Spenden für die Dillinger Tafel sind willkommen.

Lebensmittel- und Geldspenden für die Dillinger Tafel

Im Rahmen der Festzeit zum 30-jährigen Kirchenjubiläum von St. Ulrich sammelt die Pfarrgemeinde haltbare Lebensmittel und Geldspenden für die „Dillinger Tafel“. Dazu inspiriert der Kirchenpatron, der Heilige Ulrich. Von ihm wird berichtet, er habe immer erst dann selber gegessen, wenn die Armen vor ihm satt geworden waren. Die Gaben für die Tafel können abgelegt werden im Kirchenzentrum St. Ulrich, Bischof-Hartmann-Ring 1, noch bis 14. Oktober, 21 Uhr. Im Rahmen der Kirchennacht an diesem Abend werden alle Sach- und Geldspenden dann an Verantwortliche der Dillinger Tafel übergeben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch