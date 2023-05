Dillingen

Neue Schule, keine Photovoltaik: Schüler, Lehrer und Direktor kritisieren Baupläne

Viel Fläche gibt es für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Neubaus des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen. Geplant ist dort bisher aber keine PV-Anlage, was für Kritik sorgt.

Plus Die Bauarbeiten am Sailer-Gymnasium in Dillingen laufen, PV-Anlagen sind bisher nicht vorgesehen. Direktor Ritter findet: "Welches Gebäude im Landkreis wäre mehr geeignet?"

Die Bauarbeiten am Neubau des Johann-Michael-Sailer-Gymnasiums in Dillingen gehen voran. Gewerkelt wird nun am zweiten Bauabschnitt. In weniger als einem Jahr ist der Umzug dorthin geplant. Wie es vorangeht, kann Lehrer Lars Lenz täglich durch die Fenster der Schule beobachten. Seit über 20 Jahren unterrichtet er Geografie, Wirtschaft, Recht und leitet seit einem Jahr die Arbeitsgruppe Klimaschutz. In dieser lernen Schülerinnen und Schüler mehr über die Klimakrise. Die Jugendlichen und den 54-Jährigen stört am Neubau eins: Eine Photovoltaikanlage ist bisher nicht eingeplant.

Schüler, Lehrer und Rektor setzen sich für PV-Anlage auf Sailer-Neubau ein

Also verfasste eine Schülerin aus der Arbeitsgruppe einen Brief an den damaligen Landrat Leo Schrell, die anderen Jugendlichen und Lehrer Lenz unterschrieben. Die Rückmeldung: Vielen Dank für den Brief, man prüfe, was möglich sei, und schaue, wenn das Gebäude fertig werde. Das war vor über einem Jahr. Klar ist weiterhin nicht, ob es nun eine PV-Anlage auf dem Sailer geben wird. Lehrer Lenz kritisiert: "Den Klimawandel sehe ich als bedrohliche Entwicklung und ich finde, dass auf geeigneten Dächern auf allen öffentlichen Gebäuden PV-Anlagen errichtet werden sollten."

