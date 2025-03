Neuer ärztlicher Direktor im Augenzentrum Dillingen

Die Augenkompetenz-Zentren freuen sich sehr, Dr. med. Philipp Ackermann, FEBO, als neuen ärztlichen Direktor und Geschäftsführer für Dillingen gewonnen zu haben. Ackermann ist ein erfahrener Facharzt für Augenheilkunde und spezialisiert auf die Behandlung des Grauen Stars (Katarakt). Ackermann absolvierte sein Abitur in Halle an der Saale und studierte Humanmedizin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie an der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf. Seine Facharztausbildung in der Augenheilkunde schloss er erfolgreich an der Universitätsklinik Düsseldorf und im Lichtblick MVZ in Moers ab. Zudem erwarb er den europäischen Facharzttitel FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology).

Als zertifizierter Augenchirurg hat er bereits tausende Katarakt-Operationen durchgeführt und legt besonderen Wert auf eine individuelle Patientenbetreuung sowie den Einsatz modernster Behandlungsmethoden. Um Patienten und Interessierten umfassende Informationen über den Grauen Star zu bieten, veranstalten die Augenkompetenz Zentren zwei Informationsabende: Mittwoch, 23. April, um 19 Uhr, Mittwoch, 14. Mai, um 19 Uhr.

Zwei Veranstaltungen im MVZ Dillingen

Dabei gibt der neue ärztliche Direktor unter anderem Einblicke in die Auswahl der richtigen Kunstlinse und erklärt die Vorteile einer Operation – sowohl mit als auch ohne den Einsatz des Femtosekundenlasers. Weiterhin wird der gesamte Behandlungsablauf detailliert vorgestellt. Die Vorträge richten sich an alle, die mehr über die Symptome, Diagnostik und die modernen Behandlungsmöglichkeiten des Grauen Stars erfahren möchten. Die Vorträge sind kostenlos, jedoch bitten wir aufgrund begrenzter Plätze um vorherige Anmeldung. Die Veranstaltungen finden in den Räumlichkeiten des Augenheilkunde MVZ Dillingen in der Großen Allee 37 in Dillingen (2. Stock) statt. Eine Anmeldung ist über die Website www.augenkompetenzzentren.de oder telefonisch unter 09071/7946795 (mittwochs bis freitags zwischen 8 bis 13 Uhr) möglich.

Typische Symptome für einen Grauen Star sind: verschwommenes Sehen, erhöhte Blendempfindlichkeit, insbesondere beim Autofahren in der Nacht, Farben erscheinen blasser oder verfälscht, häufiger Wechsel der Brillenstärke; (AZ)