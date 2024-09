Neuer Chefarzt für Innere an der Kreisklinik DLG

Die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen haben einen neuen Chefarzt für die Innere Medizin eingestellt. Das gab die Klinikleitung in einer Pressemitteilung bekannt. „Mit Dr. Reiner Goebels konnte ein Mediziner gewonnen werden, der nicht nur in seinem Fach der Kardiologie als renommierter Arzt gilt, sondern insbesondere persönlich eine Strahlkraft mit sich bringt“, heißt es dort. Seine Behandlungsschwerpunkte lägen als Internist in der allgemeinen internistischen Diagnostik und Therapie, unter anderem mit Endoskopie, Sonografie, Intensivmedizin. Im Schwerpunkt Kardiologie werden laut Ankündigung sämtliche nicht-invasive kardiologische Verfahren in Dillingen zum Einsatz kommen.

Der Mediziner wird in der Mitteilung mit anerkennenden Worten für die Klinik zitiert: „In Zeiten von Krankenhausreformen und auch -schließungen, hat sich die Kreisklinik Dillingen diesen Herausforderungen gestellt und ist auf einem sehr guten Weg in die Zukunft“, so Goebels. Er freue sich, das medizinische Angebot weiter zu optimieren und auch, standortübergreifend mit den Fachabteilungen der Kreiskliniken zusammenzuarbeiten. Zusammenarbeit bedeute dabei den Austausch mit den ärztlichen Kollegen, den Pflegenden, aber auch mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten.

Das Spektrum der Gastroenterologie wird nach Auskunft der Klinik unter dem neuen Chefarzt in vollem Umfang bestehen bleiben und soll personell mit entsprechender Expertise „umfassend gestärkt“ werden. Besonders am Herzen liege dem neuen Chefarzt in der Inneren eine fundierte Aus-, Fort- und Weiterbildung: „Diese spielt generell eine große Rolle; die Funktion als akademisches Lehrkrankenhaus muss dabei insbesondere gestärkt werden“, so Goebels. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass mein Team und ich immer auf dem neuesten Stand bleiben.“ Er trage auch die Verantwortung dafür, dass die Kompetenzen und Fähigkeiten im Team kontinuierlich vorangebracht würden.

Trotz seiner organisatorischen Aufgaben stünden aber für Goebels die Patientinnen und Patienten an erster Stelle. „Im Zentrum steht die Patientin oder der Patient mit den individuellen medizinischen, aber auch allen menschlichen Problemen.“ Gerade auch im stressigen Alltag gehörten hierzu Verständnis und Zeit für das Individuum sowie „eine Kommunikation auf Augenhöhe“. Komplexe Zusammenhänge müssten so erklärt werden, dass die Patientinnen und Patienten, ebenso wie ihre Familien und Angehörige, in die Lage versetzt werden, anstehende Entscheidungen selbstbestimmt mit treffen zu können.

Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH freut sich über die personelle Bereicherung: „Wir haben mit Dr. Reiner Goebels einen versierten Mediziner für das KHDW-Team gewinnen können. Er zeichnet sich durch seine überdurchschnittliche Expertise ebenso wie durch einen sehr hohen Qualitätsanspruch aus und verkörpert somit genau das, was wir für die Region leisten wollen: Gemeinsam das medizinisch Beste für unsere Patientinnen und Patienten.“, so Greschner.

Markus Müller, Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH heißt Herrn Dr. Goebels in den Reihen der Chefarztriege herzlich Willkommen: „Die Fachabteilung profitiert von einer soliden Ausgangsbasis und gemeinsam unter der neuen Leitung gilt es die fachliche Expertise und Motivation fortzuführen, mit Effizienz und Qualität im täglichen Arbeiten sowie mit klaren, gut organisierten Strukturen und einem entsprechenden Teamspirit die weitere Entwicklung voranzubringen. Eine individuelle, wohnortnahe Versorgung ist unser Anspruch, den wir gemeinsam nicht nur medizinisch auf hohem Niveau, sondern auch menschlich bieten werden.“ (AZ)