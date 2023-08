Neuer Eberhofer-Film: "Die Szene nackt im Wald war die größte Herausforderung"

Plus Bei einer Vorpremiere in Dillingen können Eberhofer-Fans ihren Stars nahekommen. Unsere Autorin konnte den Darstellern das ein- oder andere Detail entlocken.

Herr Christensen, Ihr Markenzeichen als Flötzinger sind die Sonnenbrille und ein Retro-Unterhemd. Könnte man Sie auch privat so antreffen?



Daniel Christensen: Nein, definitiv nicht, das ist der Flötzinger, ich trag’ da schon eher mal auch den Anzug.

Wie kommen Sie denn mit Ihrer Brille bei den Dreharbeiten überhaupt zurecht?



Christensen: Nun, das war tatsächlich eine Herausforderung. Wir sprechen von sechs Dioptrien. Beim ersten Mal sollte ich dem Franz auf den Rücken springen. Weil ich aber nichts gesehen habe, habe ich ihn voll umgerannt. Inzwischen trage ich zur Brille Kontaktlinsen mit sechs Dioptrien, die das ausgleichen. Trotzdem fühlt es sich an wie bei einem hohen Seegang.