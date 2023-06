Dillingen

Neues Dillinger Caritas-Zentrum erhält einen Garten mit glücklichen Hühnern

Plus Studierende aus Augsburg präsentieren vor der Einweihung das Projekt "Hühner mit Herz". Nicht nur die Klienten der Caritas sollen sich dort wohlfühlen.

Von Berthold Veh

Im neuen Sozialzentrum der Caritas in Dillingen geht es am Beginn dieser Woche noch zu wie in einem Taubenschlag. In den neuen Büros stehen meist noch Umzugskartons. Überall sind Handwerker zu sehen. Es riecht nach frischer Farbe. Maler verpassen den Wänden an den Treppenaufgängen den letzten Anstrich. Mittendrin ist der Geschäftsführer des Caritasverbands für den Landkreis Dillingen, Alexander Böse. Der 30-Jährige hat die Ruhe weg, die letzten "kosmetischen Arbeiten" könnten vor der Einweihung am kommenden Sonntag, 25. Juni, noch rechtzeitig fertiggestellt werden. "Draußen haben wir noch ein bisschen Garten- und Landschaftsbauarbeiten", sagt Böse. In einem Jahr werden die Turbulenzen dieses Umzugs vergessen sein, vermutet der Kreisgeschäftsführer.

Alle Bereiche der Caritas sind nun unter einem Dach

Etwa sechs Millionen Euro wird das neue Sozialzentrum der Caritas kosten. Die drei großen Bereiche Geschäftsstelle mit Beratungsangeboten, Tagesstätte und Dillinger Tafel sind inzwischen unter einem Dach. Alle rund 50 hauptamtlichen Mitarbeitenden bieten nun an einem Ort ihre Dienste an. Die Hilfesuchenden haben am Reitweg 2 in Dillingen ebenso eine zentrale Anlaufstelle wie die 333 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

