Neues Redaktionsmitglied unserer Zeitung

Dominik Bunk ist seit Januar Redakteur bei unserer Zeitung. Er betreut vorwiegend die Stadt Gundelfingen und das Bachtal.

Unsere Zeitung hat ein neues Redaktionsmitglied: Dominik Bunk verstärkt seit dem 1. Januar unser Team. Der gebürtige Wertinger ist im Landkreis Dillingen aufgewachsen, hat zuerst den Realschulabschluss, dann sein Abitur 2017 in der Zusamstadt absolviert. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte der heute 27-Jährige 2013 bei der Wertinger Zeitung. Von 2019 bis 2021 war er freier Mitarbeiter der Redaktionen in Wertingen und Dillingen, bis er 2022 sein Volontariat, die Ausbildung zum Redakteur, bei der Augsburger Allgemeinen begann.

Sein erstes Ausbildungsjahr führte ihn ins Unterallgäu zur Mindelheimer Zeitung. Im zweiten Ausbildungsjahr lernte er nach einer einmonatigen Hospitanz bei der IT-Fachzeitschrift IT-Business die Ressorts in der Zentrale der Augsburger Allgemeinen kennen, darunter Bayern und Welt, Wirtschaft und auch das Korrespondentenbüro in München. Von September bis Dezember unterstützte er die Lokalredaktion in Günzburg.

Jetzt ist er zurück in seinem Heimatlandkreis und freut sich auf seine Aufgaben, vorwiegend in Gundelfingen und dem Bachtal. (AZ)