Dillingen

vor 16 Min.

Neues Restaurant in Dillingen: Aus dem "Willi's" wird das "Buddy"

Plus Rund ein Jahr stand das Restaurant am Bayerisch-Hof-Platz leer. Tinh Diep Bui will nun mit seinem Team einen neuen gastronomischen Fixpunkt in Dillingen schaffen.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Flaschen über Flaschen stehen noch auf der Bar und wollen verräumt werden. Auf die Frage, wie lange die Spirituosen wohl reichen werden, sagt Tinh Diep Bui lachend: "Hoffentlich nicht lange!" Er bereitet sich mit seinem Team auf die Eröffnung seines Restaurants "Buddy Restaurant & Bar" vor. Dort soll es aber nicht nur Drinks geben. Die Speisekarte ist auch schon fast fertig ausgearbeitet, sagt Bui. Sie soll viel Abwechslung bieten.

Es tut sich derzeit einiges in der gastronomischen Landschaft der Donaustadt. Ende Juli eröffnete eine neue Eisdiele in der Königstraße, die bereits großen Zulauf hat. Und am Freitag kam, ebenfalls in der Königstraße, mit Mo's Federbar eine neue Kneipe hinzu. Ein paar Meter entfernt, am Bayrisch-Hof-Platz, herrschte hingegen länger Leere auf der Restaurant-Fläche neben dem Kino. Dort hatte es zuletzt zwei Wechsel in rascher Folge gegeben. 2019 hatte in dem umgebauten ehemaligen Kaufhaus das Café-Restaurant "Das Paul" eröffnet. Nach nur einem Jahr war aber bereits wieder Schluss. Die Pächterin meldete Insolvenz an. Und auch die Nachfolger waren nicht lange vor Ort: Im Juli 2021 wurde aus dem Paul das "Willi's". Geschäftsführer Timo Gütling wollte mit der Namensgebung dem Dillinger U-Boot-Erfinder Wilhelm Bauer Tribut zollen. Das modern-schicke Ambiente kam auch bei den Gästen an. Gütling setzte auf deutsche Küche mit zeitgenössischen Akzenten.

