Neunjähriger Schüler fährt in Dillingen mit E-Scooter in eine Frau

Eine Frau ist in Dillingen gestürzt, weil ein Schüler sie mit seinem E-Scooter übersehen hatte.

Am Donnerstag gegen 10.50 Uhr prallte auf dem Gehweg des Kasernplatz in Dillingen ein neunjähriger Schüler mit seinem E-Scooter gegen eine auf dem Geh- und Radweg entgegenkommende 31-jährige Fahrradfahrerin. Diese stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrrad kam es zu einem geringen Sachschaden. (AZ)