Neuwahlen bei der Kreis-Wasserwacht Dillingen

Der bisherige Vorsitzende Wolfgang Piontek begrüßte die Wahlversammlung, die aus Vertretern der amtierenden Kreisleitung und Vertretern der sechs Ortsgruppenleitungen im Dillinger BRK-Rettungszentrum bestand. Der Wahlleiter Johann Mayer berichtete zuerst aus dem Wahlvorbereitungsausschuss über die eingegangenen Wahlvorschläge. Für neun der zehn ausgeschriebenen Positionen gingen gültige Wahlvorschläge ein. Einzig für die Funktion des stellvertretenden Jugendleiters der Kreis-Wasserwacht fand sich weder im Vorfeld noch bei der Wahlversammlung ein Kandidat.

Im Anschluss eröffnete er den ersten Wahlgang mit der Wahl des Vorsitzenden der Kreis-Wasserwacht. Hier wurde Wolfgang Piontek aus Lauingen wieder in seinem Amt bestätigt, das er seit 2001 bekleidet. Als seine Stellvertreterinnen wurden Heike Sand aus Dillingen ebenfalls wiedergewählt sowie Jana Trapp aus Mödingen neu hinzugewählt. Bei den Technischen Leitern der Kreis-Wasserwacht tauschten der langjährige Amtsinhaber Siegbert Straubinger und einer seiner bisherigen Stellvertreter die Positionen. Der neue Technische Leiter ist nun Kevin Mahn aus Mödingen, erster Stellvertreter ist nun Siegbert Straubinger aus Lauingen. Als weitere Stellvertreter wurden Fritz Grimminger aus Höchstädt, Domenik Sand aus Dillingen sowie Thomas Seher aus Donaualtheim gewählt. Als Jugendleiterin wurde Nina Bludau aus Dillingen wiedergewählt.

Nach der Wahl dankte der wiedergewählte Vorsitzende der Kreis-Wasserwacht Dillingen den Anwesenden für das von ihnen ausgesprochene Vertrauen in die neugewählte Leitung. Er bedankte sich bei seinem ausgeschiedenen Stellvertreter Markus Heigl sowie Andreas Meier und Lena Gerblinger für die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren. Alle drei haben sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Markus Heigl war sechs Jahre als zweiter stellvertretender Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht, Andreas Meier 16 Jahre als zweiter stellvertretender Technischer Leiter und Lena Gerblinger acht Jahre als stellvertretende Jugendleiterin in der Kreis-Wasserwacht tätig.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.