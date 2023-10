Nichts als Superlative beim Konzert an der Wandererorgel in Dillingen

Plus Das Konzert des Orchesters „Symphony Prague“ mit Axel Flierl an der Wandererorgel begeisterte auch junge Zuhörer und macht Dillingen wohl endgültig zum schwäbischen Orgelzentrum.

Die Dillinger Kulturtage 2023 waren gewiss nicht arm an niveauvollen Veranstaltungen. Das Sonderkonzert „Voller Klang – L’Orgue grandiose“, das die Wandererorgel in Szene setzte, darf aber gewiss als ein musikalischer Höhepunkt der Kulturtage bezeichnet werden. Entsprechend groß war die Resonanz des Publikums bei diesem einzigartigen Konzertereignis, das schon im Vorfeld für Furore und überregionales Interesse gesorgt hatte.

Die Konzertgemeinde, die den Stadtsaal fast bis auf den letzten Platz füllte, wurde dabei nicht enttäuscht: Denn die 56 Vollblutmusikerinnen und -musiker boten auf der Bühne ein Feuerwerk an Präzision und Leidenschaft. Mit Félix Alexandre Guilmants Symphonie Nr. 1 d-Moll für Orgel und Orchester op. 42 von 1878 eröffnete der Landsberger Dirigent Johannes Skudlik den Konzertabend. Zunächst als reine Orgelsonate komponiert, orchestrierte Guilmant seine Komposition nachträglich, ohne etwas an der musikalischen Substanz zu verändern.