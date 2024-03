Niedrige Kriminalitätsrate bei Geflüchteten im Landkreis Dillingen

Polizeidirektor Ralf Bührle informiert beim Asylhelferkreis-Treffen über die aktuellen Herausforderungen und Probleme.

Diese Aussage hat so manchen Besucher und Besucherin beim 58. Rundgesprächs des Dillinger Asylhelferkreises überrascht: Im Jahr 2022 waren bei den 2784 begangenen Straftaten im Landkreis Dillingen lediglich 155 Geflüchtete als Tatverdächtige ermittelt wurden. Diese Info teilte Ralf Bührle, der Dillinger Polizeidirektor mit. Er war zu Gast beim Treffen und zeigte gleich zu Beginn auf: Diese Zahl passe gar nicht zu den Parolen gegen Geflüchtete, die man immer wieder zu hören bekomme. Es war nur eine der Informationen, die vom Leiter der Dillinger Polizeiinspektion vorgetragen wurde. Bührle erläuterte die sogenannte Positiv-/Negativ-Liste bei den Geflüchteten.

Diese Straftaten wurden im Kreis Dillingen erfasst

Zur Positivliste gehören Menschen aus den Staaten, die ohne ein Visum in die Bundesrepublik einreisen und sich bis zu 90 Tagen hier aufhalten dürfen. Nach Ausbruch des Krieges gilt die 90-Tage-Frist bis auf Weiteres nicht für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern wie Afghanistan, Syrien, Türkei oder auch afrikanische Staaten gehören zur Negativ-Liste. Da sie ohne ein gültiges Visum einreisen, wird gegen sie Strafanzeige erstattet. Stellen sie einen Asylantrag, wird diese jedoch regelmäßig nicht verfolgt. Sollte der Asylantrag abgelehnt werden, kann ein Strafverfahren wegen Passlosigkeit erfolgen, sofern sie keinen gültigen Nationalpass vorlegen können.

Neben den Straftaten von Geflüchteten gab es 2002 auch 88 Straftaten, wie es im Polizeideutsch heißt: „Zum Nachteil der Zuwanderer“. Polizeidirektor Ralf Bührle kam es auch darauf an, den Zuhörern einige Botschaften zu vermitteln: keine signifikant höhere Kriminalität durch Flüchtlinge/Asylbewerber; Straftaten finden oft innerhalb der Gruppe, in den Unterkünften statt; Straftatbestände sind Rohheitsdelikte, Eigentumsdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und im geringen Maße gegen die sexuelle Selbstbestimmung; keine signifikanten Straftaten zum Nachteil von Flüchtlingen/Asylbewerbern.

Schade, dass keine Behördenvertreter mit dabei waren

Die örtliche Polizei werde im Rahmen der Amtshilfe auch eingesetzt bei Maßnahmen zur Durchsetzung des Ausländerrechts wie Ausweisung, Abschiebung, Identitätsfeststellung und Vorführung. 2023 gab es im Vergleich zu 2022 einen deutlichen Anstieg von Abschiebungen. 2022 waren es 13 Fälle und 2023 33 Fälle. Über Erfolg oder Misserfolg liegen der Polizeiinspektion keine Zahlen vor, da die Geflüchteten in diesen Fällen am Flughafen der Bundespolizei übergeben werden. Die eingesetzten Polizeibeamten seien immer bestrebt, auch diese Maßnahmen unter Beachtung der Menschenwürde durchzuführen. Mit Hinweisen auf die neu erlassene und vom Bundeskanzler präferierte Abschiebeoffensive sowie die sogenannten 0,80 Cent Jobs beendete Polizeidirektor Bührle seinen Vortrag.

Keine Unterstützung mehr durch Ehrenamtliche

Regierungsdirektor Peter Alefeld, der ebenfalls mit beim Treffen dabei war, brachte zum Ausdruck, dass dieser Vortrag auch anderswo gehalten werden sollte. Georg Schrenk, seit beinahe zehn Jahren ehrenamtlicher Koordinator für die Flüchtlingsarbeit in Dillingen, stellte eigene Erlebnisse aus der Zusammenarbeit mit der Polizei vor und wies darauf hin, dass Geflüchtete bei den Eingangsgesprächen von ihm immer darauf hingewiesen werden, dass Straftaten ein „No-Go“ sind und dazu führen, dass in diesen Fällen keine Unterstützung durch die Ehrenamtlichen mehr erfolgt.

Lesen Sie dazu auch

Er brachte auch seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass diese Veranstaltung nicht von Vertretern aus den Behörden und Schulen besucht worden ist, obwohl von dieser Seite immer wieder auf die außerordentliche Belastung durch die Migranten hingewiesen wird. Der Vortrag zeige, dass die populistischen Äußerungen und auch Ängste gegen Geflüchtete im Landkreis grundsätzlich unzutreffend seien, so Schrenk in einer Pressemitteilung. Dies möge in Ballungszentren anders sein, hier käme es aber darauf an, die Realität vor Ort darzustellen, was dem Leiter der Dillinger Polizeiinspektion hervorragend gelungen sei. (AZ)