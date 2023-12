Die Sparkasse hält an einem Ritual vor Weihnachten fest

Vor Heilig Abend gibt es traditionell eine Spende an das Leserhilfswerk Kartei der Not. Sie ist an die Bilanzsumme des Geldinstituts gekoppelt.

Es ist ein schönes Ritual vor Weihnachten. Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen übergibt in den Tagen vor Heiligabend traditionell eine Spende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. So auch am vergangenen Mittwoch: Vorstandsvorsitzender Martin Jenewein und Vorstand Wolfgang Winter haben in der Hauptgeschäftsstelle in Dillingen Redaktionsleiter Berthold Veh einen symbolischen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro überreicht.

Jeder gespendete Euro kommt zu 100 Prozent bei Bedürftigen an

Martin Jenewein sagte: "Wir unterstützen die Kartei der Not gerne – und das seit Jahrzehnten. Das Leserhilfswerk hilft Menschen in der Region, wenn sie in Not geraten sind, unbürokratisch und schnell." Vorstand Wolfgang Winter ließ keinen Zweifel daran, dass die Sparkasse auch in Zukunft Partner der Kartei der Not sein werde.

Im Jahr 2009 hatte die Dillinger Sparkasse das 175-jährige Bestehen gefeiert. Damals einigten sich die Verantwortlichen, pro Jahr zehn Euro an die Kartei zu spenden – also 1750 Euro. Nach der wirtschaftlichen Fusion der Sparkassen Dillingen und Nördlingen rückwirkend zum 1. Januar 2019 fanden die Banker einen neuen Modus. Pro Million Euro Bilanzsumme geht inzwischen ein Euro an die Kartei der Not.

Weil die Bilanzsumme 2023 wie im Vorjahr bei knapp 2,3 Milliarden Euro liegt, wären dies erneut 2300 Euro für das Leserhilfswerk gewesen. Jenewein und Winter haben diesen Betrag nun auf 2500 Euro aufgerundet.

Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen mit ihren insgesamt rund 90.000 Kunden und Kundinnen beschäftigt gegenwärtig etwa 300 Mitarbeitende. "Wir sind mit dem Geschäftsjahr zufrieden", betonten Jenewein und Winter unisono. Bei den Finanzierungen im Wohnungs- und Hausbau habe es zwar unter anderem wegen gestiegener Zinsen und Baukosten einen Einbruch gegeben. Dafür sei aber insbesondere im zweiten Halbjahr das Geschäft mit Firmen- und Gewerbekunden sehr gut gelaufen. (bv)