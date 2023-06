Nordschwabens Handwerk „gehört zur DNA unserer Heimat“

Landtagsabgeordneter Fabian Mehring will sich für mehr finanzielle Unterstützung seitens des Freistaates starkmachen.

Eine Lanze für das Handwerk wurde bei der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben in Dillingen gebrochen. Auf Einladung des nordschwäbischen Kreishandwerksmeisters Werner Luther und dessen Geschäftsführer Christoph Schweyer war der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring in die Geschäftsstelle an den Dillinger Stadtberg gekommen. Beim Austausch standen sowohl der grassierende Fachkräftemangel, überbordende Bürokratie und die Energiekrise als auch eine Reihe positiver Entwicklungen im regionalen Handwerk im Mittelpunkt. Mehring hatte im Zuge dessen viel Lob für die Spitzenvertreter des nordschwäbischen Handwerks im Gepäck: „Unsere Region ist in letzter Zeit zu einer Herzkammer des Handwerks in ganz Schwaben geworden“, steht es in der Pressemitteilung. Und weiter heißt es: „Das Handwerk gehört zur DNA unserer Heimat. So wie der Tourismus im Allgäu und manche Wirtschaftszweige im Augsburger Speckgürtel zu Hause sind, ist unsere Region eine Hochburg für das Handwerk. Das hat sich insbesondere in den großen Krisen der letzten Jahre bewährt, in denen unser familiengeführter Mittelstand den sprichwörtlichen Karren gezogen hat“, so Mehring.

Ausruhen dürfte man sich nach den Worten des Abgeordneten auf diesen Erfolgen aber nicht. Schließlich bedrohe der grassierende Fachkräftemangel viele Betriebe zunehmend existentiell. „Unsere größte Herausforderung besteht darin, qualifiziertes Personal zu finden“, beschreibt Kreishandwerksmeister Luther das Problem. Die Energiekrise und immer bürokratischere Vorgaben verschärfen die Lage in den Augen von Geschäftsführer Christoph Schweyer zusätzlich.

Mehring sieht die Politik in der Pflicht: „In der jüngeren Vergangenheit wurde der Erfolg des Bildungssystems fast ausschließlich an der Akademikerquote bemessen. Wir brauchen aber nicht nur Menschen, die in Unis studieren, sondern dringend auch wieder Leute, die Unis bauen können“, steht es in der Pressemitteilung. Wie Mehring erläuterte, setze die Bayernkoalition aus FW und CSU im Zuge dessen insbesondere auf die duale Ausbildung, die ein „Exportschlager ist, um den man uns auf der ganzen Welt beneidet“. Die Mittelschule müsse im Zuge dessen laut Mehring wieder zur „Macherschule“ werden, statt zu Unrecht einen schlechten Ruf zu haben.

Zusätzlich gilt es in den Augen von Mehring, junge Menschen aktiv für das Ergreifen eines Handwerksberufs zu begeistern und ihnen die damit verbundenen Lebenschancen klarzumachen. Aktionen wie den von Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft und Landrat Markus Müller ins Leben gerufenen Entdeckerbus, hält Mehring dabei für goldrichtig: „Begeisterung für das Handwerk entsteht nicht über Schulbücher, sondern durch direktes Erleben in den Betrieben unserer Region.“ Er wolle sich deshalb für die finanzielle Unterstützung solcher Aktionen durch den Freistaat starkmachen.