Oettinger Schüler gewinnt Debattierwettbewerb am Sailer

Gegen starke Konkurrenz hielt Thomas Knoll (9. Jahrgangsstufe) die Fahne des Albrecht-Ernst-Gymnasiums Oettingen beim Regionalwettbewerb von "Jugend debattiert" am Sailer-Gymnasium in Dillingen hoch und debattierte sich ins Finale der Sekundarstufe I. Dort drückten ihm die mitgereisten Lehrerinnen Nina Schiele und Anne Bissinger sowie Schülerinnen und Schüler ganz fest die Daumen und sahen, wie er zum Thema "Soll eine Kennzeichenpflicht für Fahrräder eingeführt werden?" vollumfänglich überzeugte. Aufgrund seiner äußerst eloquenten sowie schlagfertigen Art und nicht zuletzt auch, weil er mit Fakten, rationalen Argumenten und einer enormen Sachkenntnis aufwartete, konnte er der ebenfalls sehr engagierten Gegenseite immer wieder Paroli bieten. Die Freude war groß, als Thomas zum verdienten Sieger gekürt wurde. Er darf nun im April zum Landeswettbewerb reisen, der im altehrwürdigen Maximilianeum in München stattfindet.

