Offiziere bei Sommerbiathlon in Schretzheim

Offiziere der 1. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen haben am 5. Sommerbiathlon der Schützengesellschaft Eintracht 1891 Schretzheim teilgenommen.

Die Offiziere der 1. Kompanie des Informationstechnikbataillons 292 aus Dillingen an der Donau haben erfolgreich am 5. Sommerbiathlon der Schützengesellschaft Eintracht 1891 Schretzheim e.V. teilgenommen. Bei strahlendem Sonnenschein traten drei Offiziere der 1. Kompanie des ITBtl 292 beim diesjährigen Sommerbiathlon der Schützengesellschaft Schretzheim an. Traditionsgemäß führt die Schützengesellschaft ihren Sommerbiathlon immer im Mai durch und lädt dazu auch Angehörige des ITBtl 292 zur Teilnahme ein. Schretzheim ist ein Stadtteil der Großen Kreisstadt Dillingen, dem Stationierungsort des ITBtl 292.

Es gab auch Kinderläufe beim Sommerbiathlon von Eintracht 1891 Schretzheim

In diesem Jahr erklärten sich Major Sebastian K., Hauptmann Sascha K. und Leutnant Sven E. bereit, an der Veranstaltung teilzunehmen und sich im sportlichen Wettkampf mit anderen Teilnehmern zu messen. Unter anderem fanden auch Läufe für Kinder und Staffelwettkämpfe mit jeweils drei Teilnehmern statt. Insgesamt waren beim Sommerbiathlon dreimal 1,6 Kilometer zu laufen. Zwischen den Laufabschnitten musste fünfmal mit dem Luftgewehr auf dem Schießstand der Schützengesellschaft geschossen werden. Für jeden Fehlschuss wurde eine Strafzeit in Höhe von 45 Sekunden verhängt und zu dem endgültigen Laufergebnis addiert.

Alle Teilnehmenden waren hochmotiviert, wozu sowohl das sonnige Wetter als auch die professionelle Betreuung durch die Schützengesellschaft beitrug. Letztere lud im Anschluss an die Wettkämpfe zu einem gemeinsamen Grillen ein, um den Tag ausklingen zu lassen. Für die Offiziere der 1. Kompanie endete der Sommerbiathlon mit einem beachtlichen Erfolg: Während Major Sebastian K. den 6. Platz belegte, konnten sich seine beiden Offiziere über einen Platz auf dem Siegertreppchen freuen. Hauptmann Sascha K. erkämpfte sich den dritten und Leutnant Sven E. den zweiten Platz. (AZ)