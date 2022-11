Orchestervereinigung Dillingen bietet Mozart-Erlebnis im Stadtsaal

Plus Drei Werke des Großmeisters der Wiener Klassik sind beim Winterkonzert zu hören. Eine Solistin sticht sogar den virtuosen Dirigenten aus.

Ziemlich voll war der Dillinger Stadtsaal am Sonntag beim Winterkonzert der Dillinger Orchestervereinigung. Im Sommerkonzert im Juni huldigten die Musizierenden Beethoven, dieses Mal zollten sie einem anderen Großmeister der Wiener Klassik Tribut: Es gab dreimal Mozart. Im Vergleich zu den Temperaturen von mehr als 30 Grad im Sommer schlug das Thermometer diesmal 19 Grad an. Das Publikum hat erst mal die Jacken anbehalten.