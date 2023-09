Orgelsonaten und frei komponierte Choräle meisterhaft interpretiert

Andreas Käßmeyer bestätigt in der Dillinger Katharinenkirche seinen guten Ruf.

Pfarrer Christian Peiser würdigte beim Maikonzert in der Dillinger Katharinenkirche das vielfältige Engagement von Andreas Käßmeyer. Seit 27 Jahren amtiere der Hausorganist in der evangelisch-lutherischen Kirche bei Gottesdiensten. Er trete aber immer wieder bei Orgelkonzerten im Dekanatsbezirk Neu-Ulm und in Dillingen auf. So wie unlängst vor treuem Publikum in der Katharinenkirche.

Ein reichhaltiges Programm hatte Käßmeyer präsentiert, das sich vor allem durch den Gegensatz von den klassisch-romantischen des 19. Jahrhunderts und den analytisch-modernen Werken des 20. Jahrhunderts auszeichnete. Die Begegnung mit den belgischen Komponisten Joseph Jongen und Nicolas Jacques Lemmens sowie dem Waliser William Mathias und dem früh vollendeten Franzosen Jehan Alain brachte eine ungewohnte historische Klangfarbe ins Spiel.

Die atonal wirkende Melodiestimme hervorgehoben

Andreas Käßmeyer hat sich intensiv mit den modernen frei komponierten Chorälen auseinandergesetzt. Sie zeigten impressionistische Anklänge bei Joseph Jongen, eine archaische Struktur entwickelte William Mathias. Käßmeyer schuf bei Jehan Alain in dem dorischen Choral ein feinnerviges Legato und hob beim phrygischen Choral die atonal wirkende Melodiestimme deutlich hervor und steigerte Alains As-Dur Choral zu hymmnischer Größe.

Der Dillinger Organist beeindruckte mit einer technischen Selbstverständlichkeit, die er in den Dienst seiner Interpretationen stellte. Dies verdeutlichte er in zwei Orgelsonaten auf treffliche Weise. Felix Mendelssohn-Bartholdys Sonate in B-Dur op. 65 wurde zu einem romantisch-transparenten Ereignis. Mit Grandezza gelangen das Rondo um die Sechzehntelketten und das marschartige Thema des ersten Satzes. Chorisch-hymnische Religiosität bestimmte das Andante, während das Orgeltrio im Allegretto zum Charakterstück wurde. Das schwer zu spielende Finale mit der frei gestalteten Fuge erhob sich mächtig und temperamentvoll in den Kirchenraum. Was Käßmeyer auszeichnete, war die farbige Registrierung mit Schwellereinsatz und das gekonnte Changieren im Piano-Bereich.

Der Applaus in der Dillinger Katharinenkirche ist groß

Die Orgelsonate Nr. 3 "Pascale" in a-Moll erinnerte stark an Mendelssohn; der Organist verbreitete in der Adoration eine Atmosphäre der Besinnung und kontrastierte das "Alleluja" im Finale mit dem "Victimae paschali laudes" zum kongenialen Triumph. Ähnliches war ihm auch bei der Toccata und Fuge von Johann Ludwig Krebs gelungen. In dem sehr virtuosen Opus des Bach-Schülers bestach die ausgezeichnete Pedaltechnik Käßmeyers, der spannungstark die vierstimmige Fuge wirkungsvoll darstellte. Es gab zu Recht einen großen Schlussapplaus.

