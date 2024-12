Paddeln für den guten Zweck: Dillinger startet Spenden-Aktion

Eintausend Kilometer sind mit nahezu jedem Sportgerät eine weite Strecke, ob man sie mit dem Rad, dem Kanu oder mit Laufschuhen zurücklegt. Volker Nowak-Edler hat diese Distanz mit dem Stand-Up-Paddel-Board (SUP) zurückgelegt. Dabei handelt es sich um eine Art Surfbrett, auf dem die Sportlerin oder der Sportler steht und sich mithilfe eines Ruders über ein Gewässer bewegt. Der 70-jährige Dillinger ist mit seinem Paddel-Board vor allem auf der Donau und dem Weisinger See unterwegs. Jetzt möchte er jetzt Spenden sammeln, die Menschen in Gambia zugutekommen sollen.

