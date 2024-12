Päckchen für die Johanniter-Weihnachtstrucker in Dillingen geschnürt

Die Johanniter-Weihnachtstrucker sind eine langjährige Spendenaktion, die in der Adventszeit bedürftige Menschen mit Lebensmitteln und Hilfsgütern unterstützt. Jedes Jahr werden Spenden gesammelt und direkt an hilfsbedürftige Personen, dieses Jahr in Osteuropa und Deutschland, verteilt.

Die Dillinger Mittelschule beteiligt sich seit Jahren an der Aktion

Auch die Josef-Anton-Schneller-Mittelschule in Dillingen beteiligt sich seit Jahren an solchen Spendenaktionen. Beim Schülersprecher-Seminar am Anfang des Schuljahres entschlossen sich die Schülerinnen und Schüler, wieder Lebensmittelpakete zu packen. In diesen Tagen übergaben Schülersprecher Elias Torno und Schülersprecherin Oranus Malekzada zusammen mit Verbindungslehrerin Raphaela Illmer stolz insgesamt 16 Päckchen an Daniel Kaim von den Johannitern.